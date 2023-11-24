Avrupa liglerinde takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için çarpıcı bir tahmin yaptı.
Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, zirvede averaj farkıyla Fenerbahçe yer aldı. Sarı-lacivertliler ile ezeli rakibi Galatasaray arasındaki yarış dikkat çekerken, 3. sıradaki Adana Demirspor ile puan farkı şimdiden 9 oldu. Peki; Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Euro Club Index, takımlarla ilgili verilere göre şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte detaylar...
M. CITY'DEN 8 PUANLIK FARK
Euro Club Index verilerine göre Premier Lig'de Manchester City 88 puanla şampiyonluğa ulaşacak. Liverpool ise 80 puanla 2. sırada kalacak.
Bundesliga'da ise 85 puana ulaşan Bayern Münih ipi göğüsleyecek. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Leverkusen ise 77 puan toplayacak.