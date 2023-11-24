Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, zirvede averaj farkıyla Fenerbahçe yer aldı. Sarı-lacivertliler ile ezeli rakibi Galatasaray arasındaki yarış dikkat çekerken, 3. sıradaki Adana Demirspor ile puan farkı şimdiden 9 oldu. Peki; Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Euro Club Index, takımlarla ilgili verilere göre şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 10:49