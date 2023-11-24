Fenerbahçe'de stoperde kim oynayacak? İsmail Kartal kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Becao ve Djiku'nun sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle bu bölgede kimin oynayacağı merak edilirken, teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 10:10