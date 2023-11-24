Fenerbahçe'den yılın bombası! Transfer Galatasaray-Manchester United maçı sonrası bitecek

Fenerbahçe'e ara transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Sarı lacivertliler ocak ayında önemli futbolcuları kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda yönetim, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızı için harekete geçti. Kanarya'nın bu transferi Galatasaray - Manchester United maçı sonrası bitirmeyi planladığı aktarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 06:40