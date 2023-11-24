Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.
Fenerbahçe'den yılın bombası! Transfer Galatasaray-Manchester United maçı sonrası bitecek
Fenerbahçe'e ara transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Sarı lacivertliler ocak ayında önemli futbolcuları kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda yönetim, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızı için harekete geçti. Kanarya'nın bu transferi Galatasaray - Manchester United maçı sonrası bitirmeyi planladığı aktarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Kanarya, Fransız golcüye kancayı taktı.
BATSHUAYI KRİZİ!
Dzeko'nun arkasında kalan Batshuayi sarı lacivertli yönetime ayrılık mesajını iletti.