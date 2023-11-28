Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic flaş açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten flaş itiraf! "Teknik direktörüm öyle istiyor"
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki file bekçisi sarı lacivertlilerdeki kariyeri ve İstanbul günlerine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertlilerin sezon başında Dinamo Zagreb takımından kadrosuna kattığı file bekçisi şu ana kadar 12 maça çıktı.
Livakovic bu karşılaşmalarda 11 gol yedi.