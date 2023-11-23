Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Ferdi kararı! Ayrılık...
Ferdi Kadıoğlu performansıyla Fenerbahçe'de yüzleri güldürüyor. 24 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'daki iyi oyunuyla izleyenleri adeta büyüledi. Milli futbolcuyu Avrupa'nıjn birçok dev kulübü bu süreçte yakından takip etti. Bunun üzerine yönetim, Ferdi'nin gelecek satışı için radikal bir karar aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Ay-Yıldızlı formayla Almanya maçındaki iyi oyununu Galler karşısında da sürdüren milli sol beki, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve İnter'den gözlemcilerin izlediği dış basında yer aldı.
Ayrıca başarılı oyuncuyu uzun süredir Arsenal, Ajax, Milan ile Napoli'nin de uzun süredir takip ettiği biliniyor.