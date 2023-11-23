TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Ferdi kararı! Ayrılık...

Ferdi Kadıoğlu performansıyla Fenerbahçe'de yüzleri güldürüyor. 24 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'daki iyi oyunuyla izleyenleri adeta büyüledi. Milli futbolcuyu Avrupa'nıjn birçok dev kulübü bu süreçte yakından takip etti. Bunun üzerine yönetim, Ferdi'nin gelecek satışı için radikal bir karar aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 06:40