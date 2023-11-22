Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçına odaklanan Fenerbahçe, yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.
TRANSFER HABERİ - Menajerlerden Fenerbahçe'ye golcü önerisi!
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de gözler forvet hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Sarı-lacivertlilerin listesinde birçok isim yer alıyor. İspanyol basınında ise sarı-lacivertlilere sürpriz bir ismin önerildiği iddia edildi. İşte haberin son detayları... FB SPOR HABERLERİ
Oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan sarı lacivertliler taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkacak.
Sezona flaş transferlerle giriş yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.