Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş'ta sözleşme kararı!
Avrupa'da ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, öbür yandan transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde gözler iç transfere çevrilirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş konusunda karar verildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kadrosuna, devre arası transfer döneminde takviyeler yapmayı planlayan Kanarya, bir yandan da iç transfere yöneldi.
Sarı-lacivertli kurmaylar, ilk hedef olarak Mert Hakan Yandaş'ı belirledi.