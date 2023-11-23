Fenerbahçe'ye Süper Mario! Transferde flaş detay

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin en önemli hedeflerinden biri ara transferde savunma hattına takviye yapmak. Bu doğrultuda listesinde birçok isim bulunan Kanarya'nın, sürpriz bir futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. Yönetimin, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen o yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 06:40