İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer döneminde savunma hattını yerli bir isimle güçlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer hamlesi!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, önceliği stoper mevkisine verdi. Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Süper Lig ekibinin genç ismi için harekete geçti. İşte o isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda gündemine sürpriz bir ismi dahil ettiği ortaya çıktı.
Süper Lig devinin bu doğrultuda çarpıcı bir hamlede bulunduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı transfer listesine dahil etti.