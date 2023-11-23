FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal biletlerini kesti! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe

Avrupa'da ve Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılamayan Fenerbahçe, buna karşın iki kulvarda da liderliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler ligde uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, UEFA Konferans Ligi'nde ise başarı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, devre arası için transfer listesini yönetime iletti. Bu doğrultuda öncelik Kanarya'da ilk hedef kadro şişkinliği azaltmak ve yeni transferlere kaynak oluşturmak olacak. İşte F.Bahçe'de ayrılması gündemde olan o futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 09:25