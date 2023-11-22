Süper Lig'e verilen milli ara sonrası VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer!
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de transfere dair dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde 2 ismin takımdan ayrılması gündeme gelirken 1 ismin de takıma dahil edilmesi bekleniyor. İşte o yıldızlar... FB SPOR HABERLERİ
Ligde ve Avrupa'da liderliğini sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, kış transfer döneminde de birçok takviye yapmaya hazırlanıyor.