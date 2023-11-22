Fenerbahçe, yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle defans takviyesini yerli bir isimle yapmak istiyor.
SON DAKİKA: Fenerbahçe kolları sıvadı! Savunmaya sürpriz takviye...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim özellikle transferler için erken davranıp nokta atışı yapmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, bazı isimlerin adını şimdiden yönetime sundu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle defans takviyesini yerli bir isimle yapmak istiyor.
Braga formasını giyen Serdar Saatçı'nın kiralanması ilk seçenek olarak görünüyordu.
Diğer alternatif ise Kocaelispor'a kiralanan Emir Ortakaya'nın geri dönmesiydi.