Fenerbahçe milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferde Avrupa devlerine rakip oldu
Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, orta sahaya takviye edeceği ismi buldu. Sarı-lacivertli ekip yıldız bir ön liberoyu listesine ekledi. Kurmaylar, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile transfer yarışına girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip ayrıca transfer dönemi için önamli hazırlıklar yapıyor.
Yönetimin orta sahaya takviye yapacağı biliniyor.