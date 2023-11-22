Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor.
İsmail Kartal istedi transferde rota değişti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hedefi
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef orta saha takviyesi. Listesinde önemli futbolcular bulunan sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın isteği sonrası o yıldız transferdeki ilk hedef oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
3 maçtır galip gelmeyen Kanarya, taraftarı önünde yeniden çıkışa geçmek istiyor.
İsmail Kartal, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte orta sahayı güçlendirmek istiyor.