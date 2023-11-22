Ara transferde ayrılmak isteyen ve düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi kafasına koyan Michy Batshuayi'nin fikri değişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Michy Batshuayi kararını verdi! İsmail Kartal'la görüştü ve...
Sezon başında Edin Dzeko'nun gelmesiyle birlikte kulübeye mahkum olan ve oynadığı süre azalan Michy Batshuayi, devre arasında takımdan ayrılmak istiyordu. Belçikalı yıldız bu durumu teknik direktör İsmail Kartal'la görüşürken, nihai kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre; İsmail Kartal ve ekibinin yoğun çabasıyla oyuncu, F.Bahçe'de sezonu tamamlama kararı aldı.
Ocak ayında Batshuayi kalitesinde bir isim bulamayacağını düşünen yönetim, Belçikalı yıldızın kalması için görüşmeler yaptı.