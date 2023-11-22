Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu devlerin radarında! Milli takımda izlediler
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu, A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçta Avrupa'nın devleri tarafından takip edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli takımdaki performansını A Milli Takım'a da taşıyan 24 yaşındaki oyuncu, Napoli, Arsenal ve Milan'ın ardından şimdi de Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i peşine taktı...
Almanya- Türkiye maçındaki performansıyla sahanın en iyilerinden biri olan Ferdi'ye iki Alman devinin yöneticileri hayran kaldı.