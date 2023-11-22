Fenerbahçe'ye Marsilya'dan transfer! İlk görüşmede...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan Kanarya, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen sürpriz bir yıldızı gündemine aldı. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2023- 06:40