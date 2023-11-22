Süper Lig devlerinden Fenerbahçe milli araya ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider olarak girdi.
Fenerbahçe'ye Marsilya'dan transfer! İlk görüşmede...
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan Kanarya, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen sürpriz bir yıldızı gündemine aldı. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde etkili bir başlangıç yapsa da son maçlarda alınan olumsuz skorlar sarı-lacivertli camiayı düşündürüyor.
Fenerbahçe'de diğer yandan takımdaki sakat oyuncu sayısının fazlalığı teknik direktör İsmail Kartal'ı endişelendiriyor.