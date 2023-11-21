Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Borussia Dortmund'un Salih Özcan için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, uzun zamandır listelerinde bulundurdukları Salih Özcan için flaş bir haber aldı. Alman basını, Borussia Dortmund'un Salih için istediği bonservis bedelini açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.
İki kulübün de yerli bir ismi transfer etmek istediği biliniyor.