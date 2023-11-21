TRANSFER HABERİ - Borussia Dortmund'un Salih Özcan için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER HABERİ - Borussia Dortmund'un Salih Özcan için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, uzun zamandır listelerinde bulundurdukları Salih Özcan için flaş bir haber aldı. Alman basını, Borussia Dortmund'un Salih için istediği bonservis bedelini açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 20:42 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023- 20:42