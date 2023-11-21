Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da kupayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geniş ve alternatifli bir kadro kurmuştu.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü bombası! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sakatlıklar sonrası transferde gaza basıldı. Ocak ayında savunma hattına takviye yapacak olan sarı lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı. Kanarya'nın, İspanyol ekibine yapacağı teklifin detayları da belli oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da kupayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geniş ve alternatifli bir kadro kurmuştu.
Ancak savunma bölgesinde yaşanan üst üste sakatlıkların ardından bu hat adeta çöktü.
Luan Peres'in uzun süreli sakatlığına Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz de eklendi. Elde sadece Samet Akaydin kaldı.