Fenerbahçe Kulübü 150 günde 300 bin forma satıldığını ve bu alanda rekor kırıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon 150 günde 300.000 adet forma satışına ulaşarak rekor kırıldığını duyurdu.

İşte sarı lacivertlilerden yapılan o açıklama:

"Fenerbahçe'miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı! 2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık. Büyük Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına şükranlarımızla! İyi ki Fenerbahçe!"