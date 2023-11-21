Fenerbahçe Kulübü, bu sezon 150 günde 300.000 adet forma satışına ulaşarak rekor kırıldığını duyurdu.
İşte sarı lacivertlilerden yapılan o açıklama:
"Fenerbahçe'miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı! 2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık. Büyük Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına şükranlarımızla! İyi ki Fenerbahçe!"
Fenerbahçe'miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı! 2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık. Büyük Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına şükranlarımızla! İyi ki Fenerbahçe!… pic.twitter.com/ilZOTM6z03— Fenerium (@fenerium) November 21, 2023