Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Fred, gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Fenerbahçe'de gözler Fred'e çevrildi! İşte dönüş tarihi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Fred için dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. İşte Brezilyalı futbolcunun dönüş yapacağı karşılaşma... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Fred, gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin yakaladığı 19 maçlık galibiyet serisinin mimarlarından oldu.
30 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlandı.