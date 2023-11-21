Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'ye sürpriz transfer teklifi! Bu ismi kimse duymamıştı
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı lacivertlilere sürpriz bir futbolcu teklif edildi. Yönetim de İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'da forma giyen o yıldız için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İsmail Kartal'ın yönetimden kanat takviyesi talep etmesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar düğmeye basmıştı.
Çalışmalar devam ederken Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.