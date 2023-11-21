Edin Dzeko'dan Fenerbahçe için transfer görüşmesi! O ismi ikna etti

Edin Dzeko'dan Fenerbahçe için transfer görüşmesi! O ismi ikna etti

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor Sarı lacivertlilerin yıldız forveti Edin Dzeko, Kanarya'nın ara transferde kadrosuna katmak istediği o isim için devreye girdi. Dzeko yaptığı görüşmeler sonucu yıldız futbolcuyu ikna etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 06:40