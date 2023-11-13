Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken, futbolseverler derbi tarihleri ile ilgili detayları araştırıyor. Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçının detayları merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2023- 13:41