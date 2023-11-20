Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, önceliği orta sahaya vermiş durumda.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı kızdıran hamle! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
Devre arasında orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip Galatasaray'ın istediği milli yıldız için harekete geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, önceliği orta sahaya vermiş durumda.
Fred'in sakatlığı sonrası o bölgede sorun yaşayan sarı-lacivertliler, rotasyonu güçlendirmek istiyor.
3 kulvarda başarı hedefindeki Kanarya, ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veriyor.