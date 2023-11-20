Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe'de Ryan Kent umduğunu bulamadı! Transfer...
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde umduğunu bulamadı ve devre arasında ayrılacağı iddia edildi. İngiliz futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırarak büyük yankı uyandırdı.
Yönetim; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok ismi takıma kazandırdı.