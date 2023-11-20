Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansını milli takıma da taşımayı başardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanya maçında izlediler! Avrupa devleri Ferdi'ye hayran kaldı
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ile oynadığı hazırlık maçında dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, 24 yaşındaki sol beki tribünden izledi. Scout ekipleri yıldız isme resmen hayran kaldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Ferdi'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncu, sergilediği oyunla da izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.