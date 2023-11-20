TRANSFER HABERİ - Almanya karşısında yıldızlaştı! Fenerbahçe milli yıldız için harekete geçti

TRANSFER HABERİ - Almanya karşısında yıldızlaştı! Fenerbahçe milli yıldız için harekete geçti

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer harekatına çevrildi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Almanya karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız için tekrar devreye girdi. Kurmaylar, yıldız oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)