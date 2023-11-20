Fenerbahçe, milli arada antrenmanlarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Almanya karşısında yıldızlaştı! Fenerbahçe milli yıldız için harekete geçti
Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer harekatına çevrildi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Almanya karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız için tekrar devreye girdi. Kurmaylar, yıldız oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekip ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlayacak.
Kanarya, mücadeleden 3 puan çıkarıp liderliğini sürdürmek istiyor.