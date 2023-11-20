Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer dönemi için dev bir operasyon başlattı.
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Osayi de devrede
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ocak ayında önemli takviyeler yapma kararı alan yönetim, sürpriz bir yıldız için harekete geçti. Sarı lacivertli kurmaylar bu transfer operasyonunda Osayi-Samuel'i de ikna sürecine dahil edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer dönemi için dev bir operasyon başlattı.
Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 31 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de moraller yüksek.
Konferans Ligi'nde de zirvede yer alan Kanarya, bu sezon yarıştığı tüm kulvarda başarı hedefliyor.