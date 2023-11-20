Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Osayi de devrede

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ocak ayında önemli takviyeler yapma kararı alan yönetim, sürpriz bir yıldız için harekete geçti. Sarı lacivertli kurmaylar bu transfer operasyonunda Osayi-Samuel'i de ikna sürecine dahil edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 06:40