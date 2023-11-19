Kenan Yıldız Fenerbahçe'yi reddetmiş! Juventus'tan önce...

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup etti. Milli takımımızın 2. golünü kaydeden Kenan Yıldız performansı ile izleyenleri büyüledi. Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcu ile Juventus'a transfer olmadan önce ilgilenmiş. Ancak transfer gerçekleşmemişti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2023- 19:10