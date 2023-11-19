Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki milli yıldız Kenan Yıldız hakkında flaş bir Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı.
Kenan Yıldız Fenerbahçe'yi reddetmiş! Juventus'tan önce...
A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup etti. Milli takımımızın 2. golünü kaydeden Kenan Yıldız performansı ile izleyenleri büyüledi. Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcu ile Juventus'a transfer olmadan önce ilgilenmiş. Ancak transfer gerçekleşmemişti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
A Milli Takımımız'ın genç golcüsü, Almanya ile oynanan hazırlık maçına damgasını vurdu.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11'de şans verdiği 2005 doğumlu oyuncu, güzel oyununun yanında attığı şık golle beğeni topladı.