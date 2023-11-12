Sezona 19'da 19 yaparak başlayan Fenerbahçe, son 2 maçını kaybetti.
Fenerbahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıktan kurtulan Fred maç kadrosuna alınmamıştı. Yıldız oyuncunun Adana kafilesinde olmama sebebi netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilen sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanında da puansız döndü.
Kanarya'da sakat futbolcuların eksikliği, bu kayıplarda net bir şekilde ortaya çıktı.