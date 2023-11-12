İSMAİL KARTAL'DAN OYUNCULARA MESAJ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, zorlu maç öncesinde oyuncularına "Son iki maçta istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama bu yenilgiler uzun maratonda 'yol kazası' olarak görülmeli. Bu yenilgileri unutun ve Adana Demirspor maçına odaklanın. Rakibimiz zorlu fakat biz de ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorum. Eski performansımızı tekrar sahaya yansıtırsak üç puanı alırız" dediği öğrenildi.