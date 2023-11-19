Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
İtalyanların Ferdi Kadıoğlu planı! Fenerbahçe ve transfer...
Son dakika spor haberleri: Milan'dan flaş transfer hamlesi. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi için sürpriz bir hamle yapmaya karar verdi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
24 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasına son olarak Milan girdi.
İtalyan ekibi, ocak ayında bir hamle yapmaya hazırlanıyor.