Fenerbahçe ile Napoli transfer yarışına girdi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ocak ayı transfer çalışmasına başladı. Sarı-lacivertlilerin mercek altına aldığı bir yıldız futbolcuya Napoli'de talip oldu. O futbolcu için devre arasında 2 takım transfer yarışına girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2023- 10:40