Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Fenerbahçe ile Napoli transfer yarışına girdi!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ocak ayı transfer çalışmasına başladı. Sarı-lacivertlilerin mercek altına aldığı bir yıldız futbolcuya Napoli'de talip oldu. O futbolcu için devre arasında 2 takım transfer yarışına girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ihtiyaç olan bölgelere takviye yapmayı planlıyor.
Yönetim, özellikle Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlıkları üzerine savunmaya takviye yapma kararı aldı.