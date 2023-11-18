Şimdiye kadar 45 milyon Euro bonservis ödenmişti! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Ryan Kent ve Joshua King ile yollarını ayırması beklenen Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin bonservisine şimdiye kadar 45 milyon Euro ödenen o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2023- 06:40