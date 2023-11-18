Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında önemli yıldızları kadrosuna katmak için arayışlara başladı.
Şimdiye kadar 45 milyon Euro bonservis ödenmişti! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Ryan Kent ve Joshua King ile yollarını ayırması beklenen Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin bonservisine şimdiye kadar 45 milyon Euro ödenen o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler yazın olduğu gibi ocak ayında da nokta atışı hamleler yapmak istiyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal, özellikle yaşanan sakatlıklar sonrası 3-4 transfer talebinde bulunmuştu.