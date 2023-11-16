Yaz transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı.
Milan'dan Rade Krunic kararı! Fenerbahçe ve transfer...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor. Devre arası transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic için tekrar harekete geçti. İtalyan kulübü konuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Yaklaşık 110 milyon Euro'luk al-sat yapan sarı-lacivertliler, gönderdiği isimlerle de adından söz ettirdi.
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Kanarya, bu bölgeye Fred'i transfer etmiş ve Miha Zajc'ın da sözleşmesini uzatmıştı.