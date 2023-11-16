Milan'dan Rade Krunic kararı! Fenerbahçe ve transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor. Devre arası transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic için tekrar harekete geçti. İtalyan kulübü konuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)