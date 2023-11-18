Fenerbahçe'de gözler Cengiz Ünder'e çevrildi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de geçirdiği sakatlığın ardından formasından uzak kalan Cengiz Ünder için teknik ekip seferberlik ilan etti. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Hürriyet'te yer alan habere göre yıldız ismin, Vavacars Karagümrük maçıyla birlikte yeniden formasına kavuşacağı bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro bonservis karşılığında Marsilya'dan transfer ettiği yıldız futbolcu eski hız ve gücüne ulaşması için hem sağlık ekibi hem de bireysel performans antrenörleri ile titiz bir çalışma y��rütüyor.