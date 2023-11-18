Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada lider olan Fenerbahçe'de gözler sakat oyunculara çevrildi.
TRANSFER HABERLERİ: Şimdi ne olacak? Fenerbahçe'nin yıldızları paylaşılamıyor
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Teknik direktör İsmail Kartal ise tedbiri elden bırakmadan çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu noktada yaşanan bir diğer gelişme ise yıldız oyuncularının sergilediği performanslar. Özellikle dünya devleri Türkiye'yi hedef noktası haline getirdi. Almanya, İtalya ve İngiiz devleri Fenerbahçe'nin 3 yıldızı için sıraya girdi. İşte o futbolcular ve transferin son detayları... FB SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada lider olan Fenerbahçe'de gözler sakat oyunculara çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde geri dönüşü en yakın isim Fred gözükürken, Serdar Aziz ve Becao'nun ise dönüşleri biraz daha geç olacak.
Teknik direktör İsmail Kartal ise son 3 resmi maçta alınan 2 mağlubiyet, 1 beraberliğin ardından çalışma temposunu sıklaştırdı.