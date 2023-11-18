TRANSFER HABERLERİ: Şimdi ne olacak? Fenerbahçe'nin yıldızları paylaşılamıyor

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Teknik direktör İsmail Kartal ise tedbiri elden bırakmadan çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu noktada yaşanan bir diğer gelişme ise yıldız oyuncularının sergilediği performanslar. Özellikle dünya devleri Türkiye'yi hedef noktası haline getirdi. Almanya, İtalya ve İngiiz devleri Fenerbahçe'nin 3 yıldızı için sıraya girdi. İşte o futbolcular ve transferin son detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2023- 10:45