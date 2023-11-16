Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Timo Werner müjdesi! Resmen açıklandı
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya, forvet bölgesi için Leipzig forması giyen Timo Werner'i gündemine almıştı. Alman ekibinden Werner'in transferine dair sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Özellikle teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden 3-4 transfer talebinde bulunmuştu.