Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, 6 numara girişimlerini sürdürürken, santrfor için de kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Alman Panzeri'nin peşinde! İşte yapılacak teklif
Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında flaş bir takviye yapmak istiyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip Alman Panzeri'nin peşine düştü. Michy Batshuayi ile yolları ayırmak isteyen yönetim, yıldız golcüyü takıma kazandırmak istiyor. İşte kurmayların hazırladığı teklifin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, 6 numara girişimlerini sürdürürken, santrfor için de kolları sıvadı.
Michy Batshuayi'nin çıkardığı huzursuzluktan rahatsız olan teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı yıldızın devre arasında satılmasını istedi.
Fotomaç'ın haberine göre Batsman'ı gönderecek olan Fenerbahçe, yerini ise Alman yıldız Timo Werner ile doldurmayı planlıyor.