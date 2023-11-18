Süper Lig ve Konferans Ligi'nde milli araya lider giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den transfer harekatı! O yıldızdan müjdeli haber
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, yaz transfer döneminde çok yakında ilgilendiği bir futbolcu için harekete geçti. Sarı-lacivertli takım ocak ayında yıldız oyuncuya teklif verecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Devre arası transferine yoğunlaşan sarı-lacivertliler, birçok oyuncuyu mercek altına aldı.
Yaz transfer döneminde 6 numaraya takviye yapamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi ocak ayında güçlendirmek için harekat başlattı.