F.Bahçe Yönetimi, Osayi Samuel ile masaya oturuyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! Sözleşmesi...
Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli isimlerinden biri haline gelen Osayi-Samuel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, sözleşmesi 1.5 yıl sonra bitecek olan 25 yaşındaki yıldız hakkında önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz ekibi QPR'den 500 bin Euro'ya alınan Nijeryalı oyuncunun kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek.
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetim ise son yılına girmeden 25 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmanın peşinde.