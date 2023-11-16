Yaz transfer döneminde birbirinden önemli transferler yapan Fenerbahçe, Marsilya'dan Cengiz Ünder'i de renklerine bağlamıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fransız basını böyle gördü! "Cengiz Ünder zorluklar altında"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, sakatlıklar nedeniyle istenen performansı gösteremedi. Milli yıldızın bu durumu Fransız basınına konu oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler 15 milyon Euro bonservis bedeli öderken, milli yıldızla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Buna karşın 26 yaşındaki futbolcu, geldiği günden bu yana beklentilerin altında kaldı.