FENERBAHÇE HABERLERİ: Fransız basını böyle gördü! "Cengiz Ünder zorluklar altında"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, sakatlıklar nedeniyle istenen performansı gösteremedi. Milli yıldızın bu durumu Fransız basınına konu oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)