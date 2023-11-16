Fenerbahçe, Tredyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla döndü.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski'ye büyük tepki! Taraftarlarla karşı karşıya geldi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sebastian Szymanski, performansını gün geçtikçe daha da çok arttırıyor. Yıldız futbolcu, bu performansla Polonya Milli Takımı'na davet edildi. Szymanski milli takım kampında yaptığı hareket büyük tepki topladı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olmasıyla averajla liderliği geri aldı ve milli araya moralli girdi.
Kanarya, bu arada birçok yıldızını milli takımlarına gönderdi.