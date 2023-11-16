FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski'ye büyük tepki! Taraftarlarla karşı karşıya geldi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sebastian Szymanski, performansını gün geçtikçe daha da çok arttırıyor. Yıldız futbolcu, bu performansla Polonya Milli Takımı'na davet edildi. Szymanski milli takım kampında yaptığı hareket büyük tepki topladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 12:14