Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Resmi teklif...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol medyası, sarı lacivertlilerin 18 yaşındaki genç futbolcuyu tekrardan kadrosuna aktmak için harekete geçtiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezon başında kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerde transferi en çok konuşulan isim Arda Güler olmuştu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla pek çok Avrupa devinin radarına giren genç yıldızını Real Madrid'e gönderdi.