Milli takım arasında çalışmalarını Samandıra'da sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stoper harekatı! İsmail Kartal'ın yeni gözdesi...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe geride kalan 12 haftayı lider geçerken özellikle stoper konusundaki aksaklık dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde bu noktada İsmail Kartal uzun süredir takip ettiği savunma oyuncusunun alınması için yönetimden talepte bulundu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Özellikle stoper hattında yaşanan sakatlıkların ardından sarı lacivertliler transfer için düğmeye bastı.
Ara transfer döneminin yaklaşmasına kısa bir zaman kala İsmail Kartal savunma takviyesi için raporunu yönetime sundu.