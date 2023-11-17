Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin bu sezon başında transfer ettiği yıldız futbol Edin Dzeko, gündem oldu. Bosnalı yıldızın kazandığı pararlarla yardım yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli forvet Edin Dzeko, yardımseverliğiyle Boşnak basınında gündem oldu.

Sarajevotimes, Boşnak sporcularının kazandığı ücretlerle ilgili bir haber hazırladı. Ülkenin en önemli sporcusu olarak gösterilen Edin Dzeko'nun, 116 milyon euroluk kariyer kazancıyla kendini hayır işlerine adadığı belirtildi.

"SAYILI BİR HAYIRSEVER"

Haberde, "Gayrımenkul sektörüne yatırım yapıyor. Sayılı bir hayırsever. Ağır hasta, tedavi ve ilaca ihtiyaç duyan, kimsesizler için özel bir spor fonu hesabı açtı. Çok geçmeden pek çok Bosnalı sporcu onun bu hareketine katıldı. 150 bin euroluk bir başlangıç bağışı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Dzeko'nun eşi Amra Dzeko'nun da da kanser hastaları ve kanserli çocuklar için 'Kalp' adlı vakfı var. Farkındalık için saçlarını kestirmişti.

Amra, "Harika hayatlarımız olduğu düşünülüyor. Ancak önemli olan durumu olan herkesin bir şeyler yapabilmesi ve yardım etmesi. Özel çocukları mutlu edebilmek için saçlarımı kestirdim. Özellikle Bosna'ya çok bağlıyız. Çocuklar bizim her şeyimiz" demişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde takım katılan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 12 kez ağları havalandırırken, 7 de asist yaptı.