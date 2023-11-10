F.Bahçe'de A. Demirspor mesaisi!
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Resmi teklif...
10 Kasım 2023 Döviz Kuru!
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