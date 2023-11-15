TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Al Musrati müjdesi! Yapılan görüşmede...

Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde özellikle orta saha bölgesine takviye yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda Kanarya, eski aşkı Al Musrati'i yeniden gündemine almıştı. Fenerbahçe'ye 27 yaşındaki yıldızın transferinde müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 06:40