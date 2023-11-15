Fenerbahçe yaklaşın transfer dönemi öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Milan'ın kapısını çalacak! İsmail Kartal'ın gözdesi için 2. harekat
Fenerbahçe'de transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli ekip orta saha hattını kuvvetlendirmek için harekete geçti. Kurmaylar, İsmail Kartal'ın gözdesi olan Rade Krunic için operasyona başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler sezon başında kadrosuna katmak istediği Milan'ın ön liberosu Rade Krunic için yeni bir atak daha yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu sonrası Kanarya, yıldız oyuncunun menajeri ile yeniden temas kurdu.