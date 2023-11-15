Fenerbahçe'nin sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattığı Cengiz Ünder şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e sert uyarı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başında transfer edilen ancak istenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder için devreye girdi. Başkan Koç, milli yıldızla yaptığı görüşmede çarpıcı ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattığı Cengiz Ünder şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 maçta 1 asist yapabilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu 73'te oyuna girdiği Adana deplasmanında sadece 1 ikili mücadele kazanıp 1 isabetsiz şut atabilmişti. Taraftarlar da yıldız isme performansından dolayı sosyal medyadan tepki göstermişti.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Cengiz Ünder ile bir görüşme yaptığı ve yıldız isme özel hayatını düzene sokması ve fiziki durumunu düzeltmesi konusunda uyardığı iddia edildi.